SK리츠, 수요예측 경쟁률 452대 1… 73조 몰려

[아시아경제 장효원 기자] SK리츠(SK위탁관리부동산투자회사, 대표이사 신도철)가 상장을 앞두고 실시한 수요예측에서 경쟁률 452대 1을 기록하며 73조원이 넘는 뭉칫돈이 몰렸다.

SK리츠는 지난 23일과 24일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 전체 2326억원 공모에 총 73조5000억원이 몰리면서 1000억원 이상 대형 공모 리츠에서 사상 최고 경쟁률 452대 1을 기록했다고 26일 밝혔다.

특히 SK그룹의 스폰서 리츠(Sponsored REITs)라는 특성상 우량성과 안정성을 모두 갖춘 리츠로 평가되면서 이번 수요예측에는 국내외 706개 기관이 참여했다. 스폰서 리츠는 대기업이나 금융사 등 신뢰할 수 있는 투자자가 최대지분을 보유하고 있는 리츠다.

SK리츠 관계자는 “의무보유확약 비율은 전체물량의 약 24%며 글로벌기업 SK그룹의 스폰서 리츠로 무엇보다 안정성을 인정받았고 그룹사 보유 우량 자산들에 대한 우선매수협상권, 리츠 업계 최초 분기 배당 등이 투자자들의 이목을 끌었다”고 밝혔다.

SK리츠는 지난 7월 상장 전 투자유치(Pre-IPO)를 실시해 1550억원을 조달한 바 있으며 당시 주요 국내 대형 블라인드펀드 등 우량 투자자들이 참여해 치열한 경쟁을 펼친 바 있다.

SK리츠는 기본적으로 다양한 섹터 자산들을 편입해 가는 구조로 구축됐다. 현재 모(母) 리츠인 SK리츠는 서린빌딩 및 주유소 자(子) 리츠(클린에너지리츠) 지분 100%를 보유했다.

향후 SK리츠는 그룹 우량 오피스, 데이터센터 등 안정성과 수익성을 갖춘 부동산을 중심으로 자산을 늘려갈 예정이다. 이를 통해 운영상의 효율성과 전문성을 높이고 성장산업 관련 그룹 내부 및 외부 자산을 지속적으로 편입해 나갈 방침이다.

신도철 SK리츠 대표이사는 “SK그룹이 에너지, ICT, 반도체, 친환경 등 분야에서 신사업을 위한 부동산 자산 취득 시 SK리츠도 함께 참여한다”며 “데이터센터, 물류센터, 인프라 등 SK그룹 핵심 연계 자산을 지속적으로 편입해 글로벌 일류 복합리츠로 발돋움할 것”이라고 밝혔다.

한편 SK리츠는 오는 8월30일~9월1일 3일간 일반 투자자 대상 청약을 받아 9월 중 코스피 시장에 입성한다. 대표주관사는 삼성증권, 한국투자증권이며 인수회사는 하나금융투자다. 공동주관사는 SK증권이다.

