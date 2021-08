[아시아경제 장효원 기자] 네이버는 올해 3분기 중 네이버랩스에 700억원 규모를 추가로 출자키로 결정했다고 26일 공시했다. 네이버는 네이버랩스의 보통주 14만주를 취득하게 된다.

회사 측은 연구개발(R&D) 투자 등을 목적으로 출자한다고 밝혔다. 이번 출자를 포함해 네이버가 네이버랩스에 총 출자한 금액은 2600억원이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr