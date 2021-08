정은경 "고령층 90%·일반성인 접종률 80% 이상시 '위드 코로나' 가능"

[아시아경제 서소정 기자] 방역당국이 확진자 억제보다 위중증 환자 관리에 집중하는 ‘위드(with) 코로나’로의 전환은 고령층 접종률 90% 이상, 일반 성인 접종률 80% 이상 완료되는 시점에서 가능하다는 입장을 내놨다.

정은경 질병관리청장은 26일 코로나19 정례브리핑에서 "현재 예방접종률이 높아지고 델타 변이 바이러스가 우세종화되면서 위드 코로나에 대한 논의가 많이 진행되고 있다"며 이 같이 밝혔다.

정 청장은 "위드 코로나로 방역전략의 전환이나 보완을 할 수 있으려면 적어도 예방접종이 최소한 (국민의) 70% 이상, 많게는 고령층의 경우 90% 이상, 일반 성인에서도 80% 이상 예방접종을 완료하는 것이 필요하다"고 말했다.

또 정 청장은 위드 코로나 전환 시기에 대해서는 "새로운 변이, 의료대응체계, 발생 규모 등 여러 가지를 고려해야 되기 때문에 언제라고 얘기하기 어렵다"고 답했다.

그는 "전제조건이 되는 예방접종률을 최대한 10월 말까지 끌어올리고 여러 방역조치를 통해 유행을 안전 가능하게 통제하며, 방역이나 역학 의료대응체계를 더 체계화하는 준비작업을 지금부터 진행해야 좀 더 피해를 줄일 수 있는 위드 코로나로의 전환이 가능할 것"이라고 판단했다.

하지만 위드 코로나로 전환하더라도 사회적 거리두기나 방역수칙 완화 부분은 모니터링이 필요한 상황이라고 언급했다.

정 청장은 "실내에서 마스크 착용하는 것은 아마 제일 늦게까지 유지해야 되는 개인 방역수칙일 것이라고 판단하고 있다"고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr