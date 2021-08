전북도, 2022년까지 노후 상수관로 정밀조사 추진

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 노후 상수관로 2500여㎞에 대한 정밀 조사를 오는 2022년까지 완료하겠다고 26일 밝혔다.

도는 2022년까지 도내 전 시·군에 43억원의 예산을 투자해 노후화된 관로 약 2579㎞에 대해 관로 진단, 상수관로 현황분석, 관 상태를 평가하여 노후 관로 교체 등 개량 방법을 수립할 예정이다.

올해는 9개 시·군에 18억 원을 투자해 1077㎞를 조사할 예정이다.

현재 8월 기준 754㎞의 조사를 완료했는데, 연내 잔여 공정이 완료될 수 있도록 추진할 예정이다.

한편, 전북도는 도민 모두가 안심하고 마실 수 있는 깨끗한 물을 공급하기 위해 스마트 상수도 사업을 역점 추진 중이며, 유수율 제고를 위한 지방상수도 현대화 사업(4953억원), 선제적 수질관리를 위한 스마트 관망관리 시스템(938억원)사업을 추진하고 있다.

또한, 농어촌 지역 내 상수도 보급률 향상을 위한 농어촌 생활용수 개발사업(352억원)을 실시함으로써, 급수 취약지역에 단수 사고를 예방하고 누수 절감으로 효율적인 상수도 운영을 개선할 수 있는 기반을 마련하고 있다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr