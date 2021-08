7월까지 서울시 전동킥보드 화재 26건…작년 대비 2배 이상 ↑

2019년 이후 발생한 전동킥보드 화재는 총 70건, 올들어 급증

주거시설에서 33건 발생해 전체 47% 차지

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 소방재난본부가 최근 전동킥보드 화재 사고가 잇따름에 따라 사용에 대한 주의를 당부했다.

26일 소방재난본부에 따르면 2019년 이후 서울시에서 발생한 전동킥보드 관련 화재는 총 70건으로 나타났다. 특히 올해는 7월까지 26건이 발생했다. 지난해 전체 화재 건수를 넘어섰으며 지난해 같은 기간에 발생한 12건보다 2배 넘게 증가한 수치다.

특히 소방재난본부는 최근 학술지 등 연구 결과에 따르면 전동킥보드에 널리 쓰이는 리튬 이온 배터리는 리튬 이온의 강한 반응성으로 화재 위험성이 높은 편이며 특히 화재 시 전해질의 열폭주에 따른 독성가스 발생도 우려된다고 밝혔다.

화재발생 장소별로는 주거시설에서 발생한 경우가 총 33건으로 전체 대비 47.1%를 차지했다. 인명피해 또한 주거시설에서 9명(전체 대비 90%)이 발생했다.

이에 전동킥보드의 안전한 사용을 위해 충전은 현관문이나 비상구 근처가 아닌 실외의 개방된 공간에서 진행하고 취침 이후나 장시간 외출 시에는 충전을 피해야 한다.

정교철 서울소방재난본부 현장대응단장은 “최근 전동킥보드 관련 화재가 증가하고 있다”며 “특히 가정 내에서 보관 시 화재 위험성이 큰 만큼 각별히 주의해주실 것을 당부한다”고 말했다.

