동원F&B, 추석 선물세트 출시…종이만으로 만든 '올페이퍼 패키지' 60% 확대

[아시아경제 이승진 기자] 동원F&B가 추석을 맞아 건강과 품격을 담은 '동원 추석 선물세트' 200여 종을 선보인다고 26일 밝혔다.

동원F&B는 지난해 추석 업계 최초로 플라스틱 트레이를 완전히 없애고 종이만으로 만든 ‘올페이퍼 패키지' 선물세트를 올해 추석에는 지난해 대비 60% 물량을 확대한다. 지난 설에 첫 선을 보였던 플라스틱 포장재 사용을 줄인 '레스 플라스틱' 선물세트도 약 10배 이상 생산해 ESG(환경·사회·지배구조) 요소를 강화했다.

올해 명절 선물세트는 '건강'을 콘셉트로 고단백 건강식품인 '동원참치' 선물세트와 저나트륨 캔햄 '리챔' 선물세트에 주력한다. 아울러 참치캔과 홍삼 제품을 함께 구성한 프리미엄 선물세트도 선보인다. ‘동원 VIP 3호’는 ‘천지인 천지보감 골드’와 ‘동원참치’로 구성됐다. MZ세대를 겨냥해 단백질 식품으로 구성한 선물세트도 선보인다. ‘동원 스페셜 19호’는 고단백 저지방 식품인 참치캔과 100% 닭고기햄 ‘리챔 프로틴’, 영양간식 ‘동원참치 단백질바’ 등으로 구성됐다.

이외에도 지속가능한 방식으로 생산한 ‘동원 MSC인증 가다랑어 사용 참치세트’, 한정판 디자인의 ‘리챔2호 배드보스 에디션’ 등 다채로운 선물세트도 함께 출시했다.

‘동원 추석 선물세트’는 대형마트, 백화점, 편의점 등 전국 유통 매장과 식품 전문 온라인몰 ‘동원몰’ 등 주요 온라인몰에서 구매할 수 있다.

