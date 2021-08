"폭염에 코로나까지 겹쳐" … 올 여름 공기청정기 판매↑

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19 확산 우려로 재택근무가 증가하면서 올 여름 가정용 공기청정기 판매가 급증했다.

전자랜드는 지난달 1일부터 이달 20일까지 공기청정기 판매량이 지난해 같은 기간에 비해 24% 신장했다고 26일 밝혔다.

공기청정기는 공기 질이 좋지 않은 봄과 가을에 수요가 많아 여름은 비수기로 여겨졌지만, 최근에는 계절에 상관 없이 찾는 소비자들이 늘어나는 추세다. 특히 올 여름엔 폭염으로 긴 시간 에어컨을 가동해 실내 환기가 어려웠던 점과 코로나19의 급격한 재확산으로 재택근무, 홈캉스 등 실내활동 시간이 증가한 것이 원인으로 분석된다.

쾌적한 여름철 실내 공기 질 관리에 대한 관심이 증가하면서 전자랜드의 홈케어 서비스 '전자랜드 클린킹'으로 에어컨을 청소하는 고객도 증가했다. 폭염이 기승을 부린 올해 7월 한 달간 전자랜드 클린킹의 에어컨 서비스는 전년 동기 대비 76% 증가한 것으로 집계됐다.

가전업계에서도 실내 공기 질 관리에 대한 소비자들의 니즈에 발맞춰 다채로운 공기청정기 신제품을 출시하고 있다. 최근에는 구리 항균 집진필터를 사용해 항균 기능을 강화한 공기청정기부터 반려동물의 털, 배변 냄새 등을 쉽게 처리할 수 있는 펫팸족을 위한 공기청정기도 등장했다.

전자랜드 관계자는 "생활위생 관리에 대한 관심이 커지면서 집안에서 사용하는 위생 관련 가전제품들의 인기도 점점 높아지고 있다"며 "이처럼 코로나19가 바꿔 놓은 변화는 훗날 팬데믹이 끝나도 계속될 것"이라고 내다봤다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr