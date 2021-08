BMW X6·벤츠 E220 D·벤틀리 뉴컨티넨탈 등 58개 차종 4만5714대 리콜

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 현대자동차, BMW코리아, 만트럭버스코리아, 메르세데스-벤츠코리아, 아우디폭스바겐코리아, 스즈키씨엠씨에서 제작 또는 수입·판매한 총 58개 차종 4만5714대의 자동차와 3083대의 건설기계(덤프트럭)에서 제작결함이 발견돼 시정조치(리콜)한다고 26일 밝혔다.

메르세데스-벤츠코리아에서 수입 판매한 E220 D 4MATIC 등 11개 차종 313대는 측면 충돌센서의 커넥터 불량으로 차량 측면이 다른 차량 등에 충돌했을 때 에어백이 제대로 작동되지 않을 가능성이 확인돼 시정조치에 들어간다.

이는 안전기준 부적합 사항으로 국토부는 우선 리콜을 진행하고 추후 시정률 등을 고려해 과징금을 부과할 계획이다.

S580 4MATIC 등 2개 차종 15대는 연료탱크 용접 불량으로 연료가 샐 될 가능성이 확인됐다.

현대자동차에서 제작해 판매한 마이티 2만9470대는 에어백 센서 전기배선이 운전석 승하차용 발판을 간섭해 손상되고, 이로 인해 에어백 오작동 사고가 발생할 가능성이 확인됐다.

BMW코리아에서 수입해 판매한 X6 xDrive30d 등 35개 차종 8320대는 고압연료펌프의 설계 결함 때문에 연료공급라인이 막혀 시동이 꺼질 수 있는 것으로 드러났다.

아우디폭스바겐코리아의 벤틀리 뉴 콘티넨탈(New Continental) GT 278대는 앞 좌석 자동조절 장치 오류로 앞 좌석 자동 조절 기능을 쓸 때 좌석이 뒤로 밀려 뒷좌석 탑승자에게 부상을 일으킬 수 있는 것으로 나타났다.

또 이 회사의 이-트론 55 콰트로(e-tron 55 quattro) 35대는 브레이크 진공펌프 내 부품 용접이 제대로 되지 않아 펌프가 작동하지 않고, 이로 인해 제동 시 밀림 현상이 나타나 사고를 유발할 수 있는 것으로 조사됐다.

스즈키씨엠씨의 버그만 125 등 2개 이륜 차종 1천680대는 연료호스 연결부의 내구성이 부족해 시간이 지나면서 연료가 샐 가능성이 확인됐다.

만트럭버스코리아에서 수입, 판매한 TGX 트랙터 등 2개 차종 2천538대와 TGS 37.480 8X4 BB 등 덤프트럭 1천870대는 배기가스재순환장치(EGR) 입구부가 파손돼 냉각수가 샐 수 있다. 이로 인해 실린더 헤드가 손상되고 시동이 꺼질 가능성이 발견됐다.

TGS 카고트럭 등 2개 차종 1천185대와 TGS 37.480 8X4 BB 등 덤프트럭 5종 1천213대는 엔진오일 분리장치(오일 세퍼레이터)가 열에 의해 파손돼 엔진오일이 연소실 내로 유입되는 현상이 발견됐다.

TGM 카고 등 5개 차종 1880대는 운전자 좌석의 내인화성이 안전기준에 미달한 것으로 확인됐다.

국토부는 우선 리콜한 후 추후 과징금을 부과 여부를 결정할 예정이다. 이번 리콜 대상 차량은 제작·판매사 서비스센터에서 무상으로 수리받을 수 있다.

