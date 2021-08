LX하우시스, 바닥재 리뉴얼제품 선봬…항균기능·디자인 추가

[아시아경제 최대열 기자] LX하우시스 LX하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 85,700 전일대비 900 등락률 +1.06% 거래량 50,055 전일가 84,800 2021.08.25 15:30 장마감 관련기사 LX하우시스 "KCC글라스, 가전필름 특허 침해…법원 제소"LX하우시스 바닥재·창호·매트 등 올해 녹색상품 선정LX Z:IN 인테리어, 대전 갤러리아백화점에서도 만난다 close 는 시트바닥재 LX지인 지아소리잠 리뉴얼 신제품을 25일 출시했다. 2013년 국내에서 처음 나온 실생활소음 저감 기능성 바닥재로 국내 시트바닥재 시장에선 출시 후 줄곧 가장 많이 팔린 제품이다.

4년 만에 개선해 출시하는 것으로 항균기능과 나뭇결·석재 등 천연 소재 디자인을 추가했다. FITI 시험연구원 시험결과 항균 미처리 제품 대비 황색포도상구균·대장균을 99% 줄인 점을 공인받았다. 제품 밑면에 고탄성 쿠션층을 적용해 실생활 소음을 줄이고 충격흡수 효과도 좋다.

최근 인테리어 경향을 반영해 10가지 패턴에 13가지 색상으로 출시된다. 무늬 크기를 키우고 천연소재 질감을 자연스럽게 구현한 게 특징이라고 회사는 설명했다. 같은 공간에 두 가지 이상 색상이나 무늬로 섞어 시공할 수도 있다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr