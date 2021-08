[다시 뛰는 삼성] '승어부' JY…투자·고용·상생안으로 '글로벌 톱' 승부수

구속수감 이전부터 구상한 포스트코로나 계획 공식화

[아시아경제 김흥순 기자] "생각해보면 저는 우리 사회에서 가장 많은 혜택을 받았습니다. 국민들께 평생 갚아도 갚지 못할 빚이 있습니다. 꼭 되돌려 드리겠습니다."

이재용 삼성전자 부회장은 지난 연말 국정농단 사건 파기환송심 결심공판 최후진술에서 이같이 다짐했다. 또 삼성이 글로벌 선도기업으로 성장했으나 그에 걸맞은 사회적 역할이나 책임을 다하고 국민의 기대와 눈높이를 충족하는 데 미흡한 부분이 많았다고 인정하며 변화를 약속했다. 그 다짐이 8개월 만에 투자와 고용, 상생 방안 등을 통해 구체화하면서 이 부회장이 다짐한 ‘승어부(勝於父·아버지보다 나음)’가 다시 주목받고 있다.

기업인 이재용의 꿈

25일 재계와 삼성에 따르면 전날 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,200 전일대비 400 등락률 -0.53% 거래량 15,217,267 전일가 75,600 2021.08.25 12:25 장중(20분지연) 관련기사 [다시 뛰는 삼성]총수 복귀에 공격투자 예고…대형 M&A 재시동[초동시각] 황제株, 쪼개서 사는 길을 열어야“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 를 비롯한 주요 관계사가 향후 3년간 전략사업에 240조원을 투자하고, 4만명을 직접 고용하겠다는 내용을 골자로 발표한 ‘포스트 코로나’ 시대 준비 계획안은 이 부회장이 구속수감 이전부터 구상한 내용들을 공식화한 것이라는 평가가 나온다. 삼성 관계자는 "다소 미뤄진 측면이 있지만 중장기 계획안은 이전부터 준비해 온 내용들을 가다듬고 구체화한 것"이라며 "이번 발표를 계기로 본격적인 이행에 나설 것"이라고 말했다.

‘국민 신뢰와 국격에 부합하는 삼성’이 이 부회장이 그리는 뉴삼성이다. 과거 삼성이 경쟁사들과 맞서기 위해 선진 기업을 벤치마킹하고 연구개발에 몰두하는 등 앞만 보고 달려왔다면 앞으로는 회사의 가치를 높이면서 사회에 기여하는 일에 집중하겠다는 의미다.

그는 "경쟁에서 이기고 회사를 성장시키며 신사업을 발굴하는 것은 기업의 책무"라며 "이를 넘어 삼성 임직원들이 회사를 자랑스럽게 여기고 모든 사람들이 사랑하고 신뢰하는 기업을 만드는 것이 ‘기업인 이재용’의 꿈"이라고 강조했다. 그래야만 아버지 고(故) 이건희 회장이 일군 업적을 능가하는 승어부에 다가갈 수 있을 것으로 봤다.

전략사업에 3년간 240조…그중 70% 이상 국내 투자

1만명 늘려 4만명 직접 고용…대국민 신뢰 회복 의중 반영

삼성의 미래 계획안은 정부가 이 부회장의 가석방 명분으로 내건 국내 경제 활성화와 국익을 위한 내용을 포괄하고 있다. 반도체와 바이오, 통신, 인공지능(AI)·로봇 등 전략사업 주도권 확보를 위해 투자하는 240조원 가운데 70%가 넘는 180조원을 국내에 집행키로 한 사례가 대표적이다.

특히 시스템 반도체와 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO), 차세대 통신기술 분야에서는 글로벌 선도 기업 도약을 목표로 내걸었다. 일자리 문제를 해소하는 데 기여하기 위해 신규 채용도 통상 3년간 약 3만명을 뽑는 고용 규모보다 1만명 늘리기로 했다. 더불어 대기업·중소기업 간 양극화를 해소하기 위해 동반성장 프로그램을 내실화하고, 기초과학·원천기술 연구개발(R&D) 지원 확대와 산학협력도 강화할 방침이다.

재계 관계자는 "삼성이 이 부회장의 가석방과 맞물려 대규모 투자와 고용 계획을 발표했다는 점에서 경영 성과를 통해 대국민 신뢰를 회복하겠다는 이 부회장의 의중이 반영된 것으로 볼 수 있다"며 "중소기업 지원과 핵심 사업 인력 양성 등 관련 분야에서 필요하다고 요구해 온 내용까지 포함했다는 점에서 의미가 있다"고 평가했다.

한편 삼성의 대내외 신뢰도를 높이기 위해 그룹 문화를 탈바꿈하는 작업도 이미 시행하고 있다. 지난해 1월 발족한 삼성 준법감시위원회를 통해 준법경영을 위한 제반 사항을 점검하고 있고, 건전한 노사문화 정착을 공언한 이후 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,200 전일대비 400 등락률 -0.53% 거래량 15,217,267 전일가 75,600 2021.08.25 12:25 장중(20분지연) 관련기사 [다시 뛰는 삼성]총수 복귀에 공격투자 예고…대형 M&A 재시동[초동시각] 황제株, 쪼개서 사는 길을 열어야“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 와 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 768,000 전일대비 2,000 등락률 -0.26% 거래량 151,295 전일가 770,000 2021.08.25 12:25 장중(20분지연) 관련기사 [초동시각] 황제株, 쪼개서 사는 길을 열어야외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복 close , 삼성디스플레이 등이 처음으로 노사 단체협약을 체결했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr