[종합]아마존 무료배송에 영화까지…SKT가 만든 '월 9900원' 구독 우주

"지금까지 본 적 없는 구독 유니버스." 박정호 SK텔레콤 최고경영자(CEO)의 말이다.

SK텔레콤이 2025년 100조원 규모로 성장이 예상되는 국내 구독경제시장에 공식 출사표를 던졌다. 아마존 무료배송, 구글 클라우드부터 웨이브, 이마트, 스타벅스 등까지 고객 생활패턴에 맞춰 선택 가능한 구독 패키지를 오는 31일 출시한다. 본업인 이동통신시장이 사실상 포화 상태에 이른 단계에서 새 성장 모델로 ‘구독 플랫폼’을 택한 것이다. 네이버·카카오·쿠팡 등 기존 구독 커머스 강자에 맞서 2025년 가입자 3600만명, 거래액 8조원을 달성하겠다는 목표도 공개했다.

◇구독 브랜드 T우주…파격혜택 담은 ‘우주패스’ 선보여

SK텔레콤은 25일 오전 온라인 기자간담회를 열고 5000만 전 국민을 대상으로 한 신규 구독브랜드 ‘T우주’와 구독사업 계획을 발표했다. 유영상 SK텔레콤 MNO 사업대표는 "T우주는 다양한 브랜드와 고객 모두가 조화롭게 공존하며 함께 성장하는 구독 유니버스를 지향한다"며 "T우주의 ‘T’는 통신을 의미했던 기존의 T에서 더 나아가 Technology, Tomorrow, Together의 T"라고 소개했다.

오는 31일 출시되는 구독 패키지 상품 ‘우주패스’는 올(all)과 미니(mini) 2종으로 구성됐다. 월 9900원인 우주패스 올은 아마존 무료배송 및 1만원 할인쿠폰, 11번가 3000포인트, 구글 원 멤버십 100GB를 기본 제공한다. 여기에 추가로 월 8000~1만원 상당의 개별구독 상품 중 1가지를 고객이 택할 수 있도록 했다. 월 4900원인 우주패스 미니는 아마존과 11번가 혜택을 기본 제공하고, 추가로 고객 호응이 높은 클라우드(구글 원) 또는 OTT서비스(웨이브)를 택하는 상품이다.

개별 상품은 배달의민족 할인쿠폰, 파리바게뜨 최대 30% 할인, 이마트 3000원 쿠폰 4매, 스타벅스 아메리카노 4+1 쿠폰(월 2회) 등 취향에 맞춰 선택할 수 있다. 윤재웅 SK텔레콤 구독마케팅 담당은 "고객 마음대로 매월 변경할 수 있다"며 "현재 100여개 사업자와 추가 제휴 협의를 진행 중"이라고 설명했다.

조만간 베스킨라빈스(7000원 이용권), 야놀자(7500원 할인권), 청소연구소(8000원 이용권), 보틀웍스(1만원 티 이용권), 링티(60% 할인) 등도 합류한다. 한명진 SK텔레콤 구독형상품 CO장은 "시장에 있던 어떤 상품보다 혜택이 많고 유용하게 패키지를 구성했다"고 자신했다. 일례로 건당 2만원 상당의 배송비가 소요되는 아마존 해외직구의 경우 구독자들은 쓰면 쓸수록 이득이라는 설명이다.

◇아마존 해외직구도 론칭…플랫폼 장악 노리는 SKT "2025년 3600만명" 목표

SK텔레콤은 한발 앞서 구독 플랫폼을 공개한 네이버, 카카오, 쿠팡 등에 맞서 초협력 파트너인 아마존을 앞세웠다. 우주패스의 핵심서비스인 아마존 무료 배송 혜택은 오는 31일 11번가에 입점되는 ‘아마존 글로벌 스토어’에서 제공된다.

이는 아마존닷컴에서 판매 중인 상품을 11번가 쇼핑환경 그대로 이용할 수 있는 해외직구 서비스다. 국내 소비자들은 수천만 개 이상의 아마존 미국 판매 상품을 11번가에서 바로 주문하고, 더 빨리 받아볼 수 있게 됐다. 별도 물류센터를 활용해 주요 제품의 경우 통상 6~10일 소요되던 배송기간이 4~6일로 단축된다. 이상호 11번가 사장은 "아마존이 현지 사업자와 제휴해 서비스를 제공하는 것은 처음"이라고 강조했다.

온라인 중심인 경쟁사들과 달리 3300개에 달하는 전국 오프라인 매장에서 체험 마케팅이 가능하다는 점도 T우주의 강점이다. SK텔레콤은 오프라인 ‘구독 전문 매장’을 1000개까지 확대해 나가기로 했다. 전문 컨설턴트도 1000명 이상 육성한다. 향후 요금제, T멤버십과도 연계해나갈 계획이다. 윤 담당은 "최대 8배 수준으로 가성비 있는 구독상품 패키지"라고 강조했다. SK텔레콤은 전 국민을 대상으로 첫달 100원(우주패스 미니), 첫달 1000원(우주패스 올) 최초 가입 프로모션도 진행한다.

SK텔레콤이 추구하는 구독서비스의 본질은 단지 구독상품을 모아서 제공하는 데 그치지 않는다. 수십 년간 쌓아온 통신 데이터를 기반으로 고객의 선호 콘텐츠, 관심사, 자주 가는 곳, 생활 환경 등을 파악해 최적의 구독 커머스 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

구독 서비스를 기존 통신 가입자를 붙잡아두기 위한 부가서비스가 아닌 미래 성장동력으로 판단한 것이다. 급성장중인 구독 경제는 미래 경제활동의 주축이 될 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 새로운 소비방식으로 자리 잡고 있다는 점에서도 결코 놓칠 수 없는 시장이다. 자회사인 11번가, 웨이브, 플로, 티맵은 물론 SK매직, SK렌터카 등 그룹 계열사와의 시너지도 기대된다.

유영상 SK텔레콤 MNO 사업대표는 "인공지능(AI), 데이터 기반의 온오프라인 구독 커머스 플랫폼을 지향한다"며 "2025년까지 구독 가입자 3600만명, 거래액 8조원을 달성하겠다"고 강조했다.

