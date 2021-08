선진, 옥스포드와 협업해 '선진농장' 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 축산식품전문기업 선진은 국내 대표 블록 완구업체 옥스포드와 협업을 통해 공식 브랜드 굿즈 ‘선진농장’을 제작했다고 25일 밝혔다.

선진의 공식 브랜드 굿즈 ‘선진농장’은 일반인들이 쉽게 현장을 접할 수 없는 축산농장에 대한 이해를 돕고 흥미를 높이기 위해 제작했다. 선진농장은 로봇 등 ICT(정보통신) 기술이 융합된 스마트 농장의 모습을 생동감 있게 구현했다. 자동으로 사료가 제공되는 시스템과 동물의 불편함을 해소하는 장치 등의 요소가 눈에 띈다. 소들의 꾸준한 사료 섭취를 돕는 애그리로보텍의 사료푸셔 로봇 ‘유노’가 미니어처로 제작됐다.

‘선진농장’은 선진의 공식 인스타그램과 유튜브 등 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 이벤트도 마련했다. 선진의 온·오프라인 프레시 스토어 선진팜에서도 다양한 고객 프로모션을 통해 나만의 스마트팜인 ‘선진농장’을 증정할 계획이다.

이범권 선진 총괄사장은 “선진 브랜드 굿즈 ’선진농장’은 일반인에게 생소한 요즘 시대의 스마트한 축산 환경을 쉽고 재미있게 느낄 수 있도록 제작했다”며 “이번 콜라보레이션으로 많은 사람들이 축산업을 친근한 산업으로 느껴질 기회가 되기를 바란다.”고 전했다.

