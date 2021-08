한신포차, 통 큰 혜택 ‘한신닭발 1+1 프로모션’

[아시아경제 문혜원 기자] 한신포차는 브랜드 대표 메뉴인 한신닭발을 푸짐하게 즐길 수 있도록 ‘한신닭발 1+1 프로모션’을 다음 달15일까지 진행한다고 25일 밝혔다.

프로모션 기간 매주 화요일과 수요일에 매장에서나 포장으로 한신닭발을 주문하면 포장 서비스로 한신닭발을 추가 증정하는 행사다. 일부 매장을 제외한 전국 한신포차에서 매장 주문 시 테이블당 1회, 포장 주문 시 1인 1회에 한해 혜택을 받을 수 있다. 다른 쿠폰 할인·이벤트와 중복 적용되지 않으며, 배달 주문 시 행사 참여가 불가하다.

맛있게 매콤한 맛으로 마니아층이 두터운 한신닭발은 뼈와 살이 쉽게 분리되도록 푹 삶아 조리한 국물 닭발로, 중독성 있는 맛과 부드러운 식감을 자랑한다. 취향에 맞게 함께 제공되는 콩나물국의 콩나물을 넣어 먹거나 우동사리, 소면사리 등을 추가해 색다른 맛의 조합을 즐길 수 있으며, 소고기육전이나 수제모둠튀김 등 다양한 메뉴와 곁들이면 더욱 맛있게 즐길 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr