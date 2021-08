홍남기 "사전청약 물량, 6.2만호+α 추가 확보"

태릉, 오늘부터 2주간 주민공람공고·주민의견 수렴 진행



[아시아경제 장세희 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 25일 "사전청약 물량 6만2000호를 크게 초과하는 규모의 사전청약 물량을 추가로 확보할 예정"이라고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 부동산시장 점검 관계장관회의에서 "특히 민간 건설사에 대해서는 인센티브 부여 등 제도적 기반을 마련해 나가겠다"며 이같이 밝혔다.

홍 부총리는 "2·4대책 신규택지 공급계획 중 잔여 미정부지 13만호 대상부지 선정에 대해서는 추가 물량을 확보했다"며 "그 이상이 공급되도록 다음 주초 국토교통부에서 추가 발표할 계획"이라고 말했다.

홍 부총리는 "태릉부지는 당초 계획에 비해 저밀도로 개발하되 부족한 물량은 대체부지를 확보한다"며 "오늘부터 2주간 주민공람와 주민의견 수렴, 환경영향평가 등을 거쳐 지구지정을 조속히 추진한다"고 말했다.

과천부지와 관련해선 "기존 개발예정부지 활용을 통한 3000호 및 신규부지 1만3000호 등 총 공급물량 4만3000호를 발굴했다"고 덧붙였다.

한편 누구나집 프로젝트는 9월 민간사업자 공모, 11월 우선협상 대상자 선정 등 사업을 조기에 가시화해 나갈 계획이다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr