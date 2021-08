경기교육청, 학교민주시민교육 국제포럼 개최한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 다음 달 4일 '2021 학교민주시민교육 국제포럼'을 개최한다.

올해 행사는 '코로나19 시대를 건너는 방법, 시민성'을 주제로 진행된다.

행사를 세부적으로 보면 1부는 페르난도 엠 라이머스(Fernando M. Reimers) 하버드 교육대학원 교수가 '연대와 공감으로 만드는 미래교육의 기반, 시민성'을 주제로 기조 강연에 나서고, 홍성수 숙명여대 교수가 좌장을 맡아 대담을 진행한다. 유튜브, 에듀니티TV를 통해 누구나 시청 가능하다.

2부는 자유 토론회로 참석자들이 ▲교육과정과 시민성 ▲디지털 시민사회와 이해ㆍ활용능력 ▲공존의 시민성 등을 주제로 발표에 나선다.

경기교육청은 희망하는 주제를 사전에 신청하면 참여 링크를 전송할 계획이다. 2부 주제토론 참여를 희망자는 다음 달 3일까지 신청하면 된다.

강심원 경기교육청 민주시민교육과장은 "인류는 코로나19로 우리 삶 전체를 돌아보게 됐다"면서 "국제포럼은 국가 경계를 넘어 학교가 미래를 위해 추구해야 할 시민교육의 역할을 함께 찾아가는 자리가 될 것"이라고 전했다.

