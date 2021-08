G7, 아프간 철군시한 연장 합의 실패...美 철군시한 고수

"탈레반, 철군시한 이후에도 안전통행 보장해야"

CIA-탈레반 막후협상 실패...美 "8월31일" 고수

[아시아경제 이현우 기자] 아프가니스탄 사태 논의를 위해 화상으로 개최된 주요 7개국(G7) 긴급정상회의에서 아프간 주둔군에 대한 철군시한 연장 합의에 실패했다. 미국이 기존 철군시한인 8월31일을 고수하고 시한 내 모든 민간인 대피를 성사시키겠다고 밝히면서 연장 합의는 무산된 것으로 알려졌다.

24일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 이날 G7 의장국인 영국의 요청에 따라 소집된 G7 화상 정상회의에서 미국이 기존 철군시한인 8월31일을 고수한다고 밝힘에 따라 주요 쟁점이던 철군시한 연장합의에 실패했다. 이날 회의에는 미국·프랑스·독일·영국·이탈리아·캐나다·일본 등 G7 회원국 정상들과 함께 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장, 옌스 스톨텐베르그 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장, 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 샤를 미셸 EU 정상회의 상임의장도 함께했다.

G7국가 수장들은 이날 발표된 공동성명을 통해 "지난 20년 동안 우리와 협력하고 우리를 도운 아프간인과 시민의 안전한 대피를 보장하고 아프가니스탄에서 계속 안전한 통행을 보장하는 것이 즉각적인 우선 순위"라고 밝혔다. 그러나 구체적으로 안전한 통행을 보장할 방법에 대해서는 성명에 포함되지 않았다.

이와함께 "탈레반은 8월31일 이후에도 안전한 통로를 보장해야 할 것"이라며 "G7이 상당한 경제적, 외교적, 정치적 지렛대를 가진 만큼 탈레반이 이 제안을 수용하길 바란다"고 강조했다. 이어 "우리는 말이 아니라 행동으로 판단하겠다"며 "탈레반이 테러를 방지하고 여성, 소녀, 소수민족의 인권을 책임져야 한다"고 강조하고, "향후 아프간 정부의 정당성은 국제적인 의무와 약속을 지키기 위해 현재 취하는 접근 방식에 달려있다"며 탈레반측을 압박했다.

이날 정상회의에서 조 바이든 대통령은 영국, 프랑스, 독일 등 동맹국들의 철군시한 연장 제안에도 애초 계획한 대로 8월31일까지 미군을 철수한다는 시한을 고수한다고 입장을 밝혔다. 앞서 윌리엄 번스 미 중앙정보국(CIA) 국장이 카불로 급파돼 탈레반과 철군시한 연장을 두고 막후협상을 벌였으나, 별다른 성과가 없던 것으로 알려지면서 철군시한 연장을 포기한 것으로 풀이된다.

