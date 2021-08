英, '위드 코로나' 정책에 축제 강행 했다가 대규모 집단 감염…"오히려 이득"

콘월 시의회 측 "감염 사례 심각하지 않다" 주장

[아시아경제 나예은 기자] 영국이 코로나19와 함께 생활하는 '위드(with) 코로나' 정책을 펼치고 있는 가운데, 최근 열린 '보드마스터스' 축제와 관련해 집단 감염이 발생했다.

BBC, 가디언 등은 최근 영국에서 발생한 약 5000명에 달하는 코로나19 신규 감염 사례가 지난 11~15일 콘월 뉴키에서 열린 보드마스터스 축제와 관련이 있다고 지난 23일(현지시간) 보도했다. 가디언은 "코로나19 검사에서 양성 반응을 보인 4700명이 콘월에서 열린 축제와 관련이 있는 것으로 확인했다"며 "감염자 중 4분의 3가량이 16~21세이고, 약 800명이 콘월 지역 거주자"라고 설명했다.

'보드마스터스'는 영국 콘월 뉴키에서 매년 여름에 열리는 음악 축제로, 라이브 음악 공연이 펼쳐지고, 서핑과 스케이트 콘테스트, 캠핑 등을 즐길 수 있다. 앞서 콘월 시의회는 코로나19 확산세를 고려해 축제 개회 취소를 고려했지만, 영국 정부의 '위드 코로나' 정책에 따라 끝내 축제 개최를 강행했다.

올해는 약 5만명이 축제에 참석한 것으로 알려졌다.

축제 주최 측은 참석자들을 대상으로 영국 건강보험공단(NHS) 코로나19 앱을 통한 '코로나19 검사 음성'을 확인했고, 의무사항이 아닌 마스크 착용도 권장했다.

그러나 집단감염이 발생했고, 감염 경로도 불분명한 것으로 알려졌다. 콘월 공중 보건 부국장인 루스 골드스타인은 "확진자들이 축제 기간 해변에 열리는 행사에 갔는지, 아니면 보드마스터가 준비하는 파티에 참석했는지, 캠핑을 했는지 알 수 없다"고 말했다.

한편 콘월 시의회 측은 현재의 감염 사례가 "심각하지 않다"며 축제 개최 결과를 되레 긍정적으로 평가했다.

콘월 시의회 자문위원이자 응급의사인 앤디 버르는 BBC에 "보드마스터스발(發) 코로나19 감염 사례를 예상했다"면서도 "축제 취소 가능성이 협의회에서 논의되기는 했지만, 우리는 축제를 개최함으로써 많은 이득을 봤다"고 주장했다.

이어 "코로나19는 앞으로도 (사람들에게) 많은 영향을 줄 것인데 그중 하나가 외로움, 고립 등 정신건강 문제"라며 "이번 축제는 많은 사람에게 기쁨을 줬다"고 덧붙였다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr