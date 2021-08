[자금조달]휴맥스, 사옥 매각 이어 300억원 대출…투자자금 확보 속도

[아시아경제 임정수 기자] 셋톱박스 기업 휴맥스 휴맥스 115160 | 코스닥 증권정보 현재가 4,810 전일대비 200 등락률 +4.34% 거래량 3,418,589 전일가 4,610 2021.08.24 15:07 장중(20분지연) 관련기사 휴맥스, 2분기 영업손실 162억원…적자전환모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 가 분당 사옥을 매각한데 이어 300억원의 자금을 추가로 조달했다. 전기차 충전 장비 등 모빌리티 신규 투자를 늘리면서 투자자금 확보에 속도를 내고 있다.

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 휴맥스 휴맥스 115160 | 코스닥 증권정보 현재가 4,810 전일대비 200 등락률 +4.34% 거래량 3,418,589 전일가 4,610 2021.08.24 15:07 장중(20분지연) 관련기사 휴맥스, 2분기 영업손실 162억원…적자전환모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 는 최근 한양증권 등의 대주단으로부터 300억원을 대출받았다. 대출 만기는 2년으로 만기 전 조기 상환이 가능하다.

대주단은 휴맥스가 발행한 기업어음(CP)이나 단기사채의 신용등급이 A3- 미만으로 하락하면 기한이익상실로 곧바로 차입금을 상환해야 한다는 조건을 달았다. 현재 단기 신용등급이 A3-로 한 단계 추가로 하락하면 조기상환 트리거(Trigger)에 걸린다.

조달한 자금은 신사업 투자 등에 사용할 계획인 것으로 알려졌다. 휴맥스 휴맥스 115160 | 코스닥 증권정보 현재가 4,810 전일대비 200 등락률 +4.34% 거래량 3,418,589 전일가 4,610 2021.08.24 15:07 장중(20분지연) 관련기사 휴맥스, 2분기 영업손실 162억원…적자전환모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 는 최근 신사업 투자를 학대하고 있다. 전기차 충전 장비와 관련 서비스 운영 사업, 전기차 중심의 카셰어링 사업 등 모빌리티 생태계 구축 사업에 열을 올리고 있다.

계열사인 휴맥스 휴맥스 115160 | 코스닥 증권정보 현재가 4,810 전일대비 200 등락률 +4.34% 거래량 3,418,589 전일가 4,610 2021.08.24 15:07 장중(20분지연) 관련기사 휴맥스, 2분기 영업손실 162억원…적자전환모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 모빌리티가 카셰어링 서비스를, 하이파킹과 AJ파크가 주차장 부문을 담당한다. 휴맥스 휴맥스 115160 | 코스닥 증권정보 현재가 4,810 전일대비 200 등락률 +4.34% 거래량 3,418,589 전일가 4,610 2021.08.24 15:07 장중(20분지연) 관련기사 휴맥스, 2분기 영업손실 162억원…적자전환모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 이브이가 전기차 충전 플랫폼 서비스를, 알티캐스트와 디지파츠가 장비 사업을 맡고 있다.

이 과정에서 계열사 출자 부담도 늘고 있다. 올해 2분기에 휴맥스 휴맥스 115160 | 코스닥 증권정보 현재가 4,810 전일대비 200 등락률 +4.34% 거래량 3,418,589 전일가 4,610 2021.08.24 15:07 장중(20분지연) 관련기사 휴맥스, 2분기 영업손실 162억원…적자전환모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 모빌리티에 약 600억원 규모의 추가 출자를 완료했다. 하이파킹이 경쟁 업체인 AJ파크를 인수하는 과정에서 인수대금과 운영자금을 지원했다.

휴맥스 휴맥스 115160 | 코스닥 증권정보 현재가 4,810 전일대비 200 등락률 +4.34% 거래량 3,418,589 전일가 4,610 2021.08.24 15:07 장중(20분지연) 관련기사 휴맥스, 2분기 영업손실 162억원…적자전환모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 는 잇따른 투자와 동시에 자금 확보에 속도를 내고 있다. 지난 6월에는 분당 사옥을 한국토지신탁에 ‘세일즈 앤 리스백(매각 후 재임대)’ 방식으로 약 2200억원에 매각해 유동성을 확보했다. 같은 달에 400억원의 유상증자를 실시했고, 앞서 4월에는 메쉬코리아 지분을 377억원에 매각하기도 했다.

IB업계 관계자는 " 휴맥스 휴맥스 115160 | 코스닥 증권정보 현재가 4,810 전일대비 200 등락률 +4.34% 거래량 3,418,589 전일가 4,610 2021.08.24 15:07 장중(20분지연) 관련기사 휴맥스, 2분기 영업손실 162억원…적자전환모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 가 투자하는 신규 사업들의 성과가 나올 때까지는 다소 시간이 걸릴 것"이라며 "성과가 가시화되기까지 계열사 출자 등에 필요한 신규 자금 조달 수요가 지속될 것"이라고 내다봤다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr