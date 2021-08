단독주택서 잠자다 돌연 숨진 부부… 지하주차장 유입 '가스'가 원인?

사고 현장서 가스냄새

[아시아경제 나예은 기자] 충북 옥천의 한 단독주택에서 잠을 자던 부부가 숨진 채 발견돼 경찰이 수사 중이다.

23일 옥천경찰서에 따르면 이날 오전 7시45분쯤 부부사이인 A(62)씨와 B(56)씨가 숨져 있는 것을 아들(29)이 발견해 경찰에 신고했다. A씨는 1층 방에서, B씨는 2층 거실에서 발견됐으며 외상이나 외부의 침입 흔적은 발견되지 않았다.

아들은 신고 당시 집 안에서 가스 냄새가 났다고 진술했으며, 경찰이 현장에 도착했을 때도 집 안에 가스 냄새가 남아 있었다고 전해졌다. A씨 집에는 전기레인지가 설치돼 있었으나 가스 관련 시설은 없고 부탄가스통도 발견되지 않았다.

그러나 주택의 지하 주차장에서 밤새 시동이 걸려 연료가 소진된 B씨의 휘발유 승용차가 발견됐다.

경찰 관계자는 "밀폐된 지하 주차장에 있던 차량이 장시간 공회전을 하면서 매연이 발생한 것으로 보고 있다"며 "주차장에 가득 차 있던 가스가 방 안으로 스며들었을 가능성을 열어두고 정확한 사고 원인을 파악하겠다"고 밝혔다.

사고 당시 A씨 아들은 2층 안방에서 잠을 잤으나 창문을 열어놨다고 말했다.

경찰은 가스 성분 분석을 의뢰할 계획이다.

