전남도교육청, 2022학년도 공립 중등교사 378명 선발

22개 과목 임용후보자 선발시험 사전예고

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 23일 오전 10시 홈페이지를 통해 ‘2022학년도 공립 중등학교 교사 임용후보자 선정 경쟁시험’의 선발 예정 과목과 인원, 시험 일정 등을 사전 예고했다.

이번 전남 중등교사 선발 예정 인원은 22개 과목(특수·비교과 포함) 총 378명(장애인 포함)이다.

이날 예고는 개략적인 선발 예정 과목 및 인원을 안내한 것으로, 최종 선발과목과 인원, 시험 세부 사항은 오는 10월 15일 시험 시행계획 공고를 통해 안내된다.

공고 후 10월 25일부터 29일까지 온라인채용시스템에서 응시원서를 접수하고 오는 11월 27일 17개 시·도가 동시에 1차 필기시험을 치른다.

도교육청 관계자는 “학령인구 감소에 따른 교사 정원의 지속적인 감축 예정에도 불구하고, 교육부와 적극적인 협의를 통해 미래교육체제 대비책 마련과 장기적인 교원 수급 안정화를 위해 선발인원을 최대한 확보하고자 노력했다”고 밝혔다.

한편 장애인 교사 선발 활성화를 위해 선발 과목 중 몇 개를 지정해 장애교사를 선발하는 현재의 방식을 개선해 내년부터는 모든 과목에서 장애인 교사를 선발하는 장애인 교사 선발 총정원제를 실시한다.

