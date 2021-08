“COP28 남해안·남중권에서”…12개 시·군의회 공동건의

여수시의회 COP특위, 공동건의문 서명 받아 유치 촉구

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 제28차 유엔기후변화협약당사국총회(COP28)의 남해안·남중권 유치를 촉구하는 공동건의문이 완성됐다.

전남 여수시의회 COP유치지원특별위원회는 지난달 16일부터 4차례에 걸쳐 남해안·남중권 12개 시·군의회 의장을 만나 공동건의문 동참 서명을 받았다.

백인숙 위원장과 문갑태 부위원장 등 특위 위원들은 시·군의회 의장들과 간담회를 하며 공동건의문 동참을 요청하고 더욱 적극적인 유치노력을 요청했다.

지난달 16일 여수·순천·고흥·보성부터 시작한 일정은 지난달 26일 광양·구례, 이달 3∼4일 사천·하동, 18∼19일 진주·고성·남해·산청을 끝으로 마무리됐다.

공동건의문의 주요 내용은 COP28을 남해안·남중권이 공동유치해 영호남 화합과 동서화합의 초석을 만들자는 것으로, 정부가 조속히 국내 개최도시를 선정하라는 요구도 담겼다.

남해안·남중권 유치 당위성으로는 영호남 동서화합과 지역 균형발전의 초석이 된다는 점, 지난 2008년부터 13년간 시민사회단체 중심으로 유치노력을 이어온 점, 지자체가 협력해 탄소중립을 실현하는 세계적인 성공모델이 될 것이라는 점 등을 들었다.

특위는 공동건의문을 바탕으로 12개 시·군의장단 공동기자회견과 대정부·국회 홍보활동을 펼치고 국회의원들과도 협조해 유치 촉구활동을 벌인다는 계획이다.

지난해 9월 구성된 여수시의회 COP28유치지원특별위원회는 백인숙, 문갑태, 주종섭, 정광지, 권석환, 정경철, 고용진, 이미경 의원을 구성원으로 내년 2월까지 활동한다.

특위 구성이후 지금까지 COP28 유치 거리캠페인과 국회의원 초청 간담회 등 유치홍보 활동을 활발히 펼치고 있다. 전기차 충전소 확대와 태양광 발전시설 확대, 탄소저감 이행 촉구 등 기후변화 대응을 위한 정책제안도 이어오고 있다.

백인숙 위원장은 “기후변화 대응은 ‘먹고 사는 문제’가 아니라 ‘살고 죽는 문제’가 됐다”며 “이러한 중대한 기후변화 이슈를 가장 잘 담아낼 수 있는 곳이 남해안·남중권이라고 생각한다”고 밝혔다.

그러면서 “공동건의문 서명 과정에서 12개 시·군의회 의장단에서 한 마음 한 뜻으로 적극적인 지지를 약속했다”며 “모두의 염원을 담아 유치활동을 펼쳐 나가겠다”고 덧붙였다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr