"윤석열, 직접 사과하라"…공세 고삐 조이는 유승민·최재형·원희룡

이준석-윤석열 갈등 봉합 국면에서 대선주자간 갈등은 심화

유승민 "잇단 도발 직접 사과하라"

최재형 "비대위설 가짜뉴스면 법적대응으로 규명하라"

원희룡 "윤석열, 권력기관 사유화 시도하나"

[아시아경제 나주석 기자] 당 대표와 유력 대선주자 간 갈등 양상이 선거관리위원장 인선과 선관위 출범으로 봉합 수순을 밝고 있지만, 오히려 후보들끼리의 갈등 양상은 커져가는 분위기다. 특히 당내 지지율 1위를 달리고 있는 윤석열 전 검찰총장에 대한 여타 후보들의 불만이 크다.

23일에는 유승민·최재형·원희룡 등 대선 예비 후보들이 일제히 윤 전 총장을 공격하고 나섰다. 유승민 전 의원은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 "윤 전 총장에게 단도직입적으로 묻겠다. ‘비상대책위원회로 가야 한다’, ‘당 대표라도 탄핵도 되는 거 아니냐’, ‘이 대표 사퇴 후 유승민 캠프로 가라’ 등 캠프 핵심인사들이 왜 이런 도발을 하는 것이냐"며 "잇따른 도발에 대해 윤 전 총장 본인이 직접 사과해야 한다"고 요구했다. 그는 또 "이준석 대표와 가까웠다는 과거 인연만으로 괜한 오해를 받기 싫어 어지간한 일들은 그냥 참고 넘겼다"면서 "이제 더 이상 당 대표를 흔들지 말라"고 경고했다.

윤 전 총장이 입당 후 당 대표를 흔드는 태도를 취하거나 당 자체를 접수하려는 시도를 한다는 것은 대선 주사들 사이에서 공통적으로 제기하고 있는 비판이다. 최재형 전 감사원장 캠프의 천하람 언론특보도 논평을 통해 "윤석열 캠프의 ‘비대위 검토’가 황당한 가짜뉴스이기를 진심으로 바란다"면서도 "정말 황당한 가짜뉴스라면 해당 보도와 보도에 언급된 캠프 관계자들에 대한 법적 대응을 통해 사실을 명확히 밝혀야 한다"고 요구했다.

원희룡 전 제주도지사 역시 SNS에 윤 전 총장 측이 경찰대 총동문회를 캠프로 끌어들이려 한다는 언론 보도 내용을 언급하며 "윤 전 총장의 정치하는 이유가 결국 더 압도적인 권력기관 사유화였냐"며 "각 대선 캠프에서 권력기관 사유화의 음습한 시도를 행한 사람을 조처해야 한다"고 윤 전 총장 측을 겨냥했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr