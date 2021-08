총 50명 선발

[아시아경제 기하영 기자]여신금융협회는 '제5기 서포크레딧 대학생 신용홍보단' 온라인 발대식을 개최했다고 23일 밝혔다.

지난 20일 열린 발대식은 코로나19 확산방지를 위해 홍보단과 협회 운영자 등이 온라인으로 소통하는 웨비나 방식으로 진행됐다.

신용홍보단은 신용교육과 신용관리에 관심 있는 전국의 대학생을 대상으로 모집해 총 50명이 선발됐다. 이들은 앞으로 3개월 간 금융·경제 전문가 특강 등 금융지식 함양을 위한 프로그램에 참여하고, 신용의 중요성 및 신용관리법 등 다양한 주제로 직접 제작한 콘텐츠를 이용해 온라인 홍보활동을 전개할 예정이다.

이태운 여신금융협회 상무는 "이번 신용홍보단 활동을 통해 체득한 지식으로 올바른 신용관리를 돕는 든든한 조력자로서의 역할을 충실히 수행해달라"고 당부했다.

