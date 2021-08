스마트그린산단 공유플랫폼 온라인 전시관 개관

산단공, 중소 제조기업 개별 상시 온라인 전시부스 무료 제공

스마트그린산단 우수기업 특별전시회 한 달 간 개최

[아시아경제 김철현 기자] 한국산업단지공단(이사장 김정환, 이하 산단공)은 전국의 중소 제조기업 온라인 홍보·마케팅을 지원하는 온라인 전시관 서비스(k-booth)를 개시한다고 23일 밝혔다.

이번에 신규 구축된 온라인 전시관은 기존 '스마트그린산단 공유플랫폼(Smart K-Factory)' 내 신규기능으로 개발돼 홍보·마케팅에 어려움을 겪고 있는 중소 제조기업에 온라인 개별 전시부스를 제공한다.

온라인 전시관은 'K-상설전시관'과 'K-특별전시관' 서비스로 구분되며, 모든 서비스는 무료로 제공된다. 상설전시관 서비스에서는 전국의 모든 등록 공장들이 홍보 영상을 등록·활용할 수 있는 개별 전시부스를 제공해 기업들이 상시적으로 온라인 마케팅을 할 수 있도록 지원한다.

특별전시관 서비스는 정해진 기간 동안 특정 주제를 가지고 특별전시회와 온라인 박람회를 개최할 수 있도록 지원한다. 전시물 영어버전 등록 기능도 제공해 글로벌 마케팅에 활용할 수도 있다.

산단공은 온라인 전시관 오픈 기념으로 '스마트그린산단 우수기업 특별전시회'를 한 달간 개최한다. 김정환 산단공 이사장은 "온라인 전시관 구축을 통해 코로나 시대 중소 제조기업의 온라인 홍보·마케팅을 상시적으로 지원할 수 있는 비대면 인프라를 제공했다는 것에 큰 의미가 있다"며 "향후 온라인 전시관 서비스 활성화와 기능 고도화 추진으로 제조기업들의 홍보·마케팅을 적극 지원하고 코로나로 침체된 제조업에 활력을 불어넣기 위한 다양한 플랫폼 서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

