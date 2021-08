KT, 대국민 ‘ Y칼리버 LOL 리그’ 개최…1등은 KT롤스터 입단

[아시아경제 조슬기나 기자]KT는 1020 고객들의 마음을 사로 잡기 위해 ‘리그 오브 레전드’ 대회인 ‘Y칼리버 LOL 리그’를 내달 11~26일에 개최한다고 23일 밝혔다. 리그 오브 레전드는 국내 PC방 점유율 50% 이상의 최고 인기 게임으로 MZ세대의 압도적인 지지를 받고 있다.

이번 대회의 MVP 수상 선수는 ‘KT롤스터’ 연습생 입단 기회를 받아 프로가 되는 꿈을 이룰 수 있게 된다. 현재 LCK등 프로리그에서 활동하지 않는 순수 아마추어 중 만 12~ 29세 유저만 참가할 수 있다. 참가를 원하는 유저는 이날부터 9월 10일까지 대회 공식 홈페이지에서 접수 가능하다. 총 상금은 3500만원 규모다.

대회는 골드 티어(Tier) 이하만 참여 가능한 ‘인간계 리그’와 플래티넘 티어 이상만 참여 가능한 ‘천상계 리그’ 두 부문으로 나눠서 진행된다. KT는 실력에 상관없이 최대한 많은 유저가 참여할 수 있도록 티어에 따라 부문을 분리해 대회를 준비했다. 온라인 비대면 예선전을 통해 4강 진출팀을 가리게 되며, 9월 22~26일 진행되는 본선 및 결승전에서는 KT롤스터 현역 프로선수들이 해설자로 등장할 예정이다.

KT는 이번 대회를 리그 오브 레전드를 즐기는 1020 젊은 고객의 마음을 얻기 위해 기획했다. Y칼리버 LOL 리그의 이름 역시 KT의 1020 타깃 브랜드인 ‘와이(Y)’ 와 전설의 무기 ‘엑스칼리버’ 에서 모티브를 얻었다. KT는 이 대회를 알리기 위해 인기 일러스트레이터 보트와의 협업을 통해 MZ세대의 취향을 저격하는 다양한 홍보 활동을 진행한다.

박현진 KT 커스터머전략본부장(전무)은 “Y칼리버 LoL 리그가 MZ세대의 축제인 동시에, 프로게임단 입단의 꿈을 이룰 수 있는 최고의 무대가 되기를 바란다”고 말했다.

