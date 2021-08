농심, '렌지땡 뚝불면' 신제품 출시

[아시아경제 이승진 기자] 농심이 용기면 신제품 ‘렌지땡 뚝불면’을 새롭게 출시했다고 23일 밝혔다.

렌지땡 뚝불면은 뚝배기불고기를 용기면으로 간편하게 즐길 수 있는 제품이다. 달콤하고 짭조름한 불고기 소스와 식감을 살린 면발, 대체육으로 만든 불고기 건더기가 특징이다.

농심은 최근 적극적으로 사업을 추진하고 있는 대체육 기술을 활용해 실제 불고기와 비슷한 맛과 식감의 건더기를 개발해 렌지땡 뚝불면에 넣었다. 대체육 불고기는 사전 시식조사에서 부드러운 식감이 실제 불고기와 매우 흡사하다는 평을 받았다. 이외에도 양배추, 청경채, 당근 등 야채를 함께 넣어 뚝배기 불고기의 맛과 모양을 살렸다.

렌지땡 뚝불면은 뚝배기불고기의 맛과 당면의 식감을 모티브로 개발한 제품이다. 농심은 탱글탱글한 면의 식감을 살리기 위해 전분 함량을 대폭 높였다. 뚝배기불고기의 맛을 내기 위해 액상스프에는 간장 불고기 소스를 담았다. 분말스프는 후추와 마늘, 파 등 향매를 내는 재료로 구성됐다.

농심 관계자는 "전자레인지로 용기면을 조리하면 100℃에 가까운 온도가 유지되고, 이로 인해 면발이 탱글탱글하고 쫄깃해져 요리 본연의 맛과 향을 더욱 살릴 수 있는 장점이 있다"라며 "브랜드 이름으로 강조해 전자레인지 조리를 권장하는 이유"라고 설명했다.

