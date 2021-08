[클릭 e 종목] 삼성중공업, 불안한 재무안정성

[아시아경제 황준호 기자] SK증권은 23일 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 5,580 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,770 2021.08.23 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-17일[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일삼성중공업 "미국 페트로브라스 손배소 재개" close 의 목표주가를 6000원으로 하향 조정했다. 무상감자에 이어 1조2000억원 규모 유상증자를 진행 중인데, 몇 년간 숱한 증자 속에서도 재무 안정성이 열위인 상황이라는 게 SK증권의 분석이다.

유승우 SK증권 연구원은 "중장기적 흑자 전환 모멘텀이 없다면 이러한 상황은 지속될 수 있고 내년까지도 삼성중공업의 흑자 전환은 쉽지 않을 전망"이라고 했다.

다만 유 연구원은 올해 신규 수주량이 수주 목표 대비 74% 수준으로 순항 중에 있어 내년과 내후년 매출 하락은 방어할 수 있다는 점은 긍정적으로 봤다. 삼성중공업은 현재 컨테이너선 48억달러(38척), 탱커 6억달러(7척), LNG 캐리어 13억달러(7척)을 수주해 총 67억달러(52척)을 수주했다.

유 연구원은 "12개월 간 주당 순자산가치(BPS)가 기존 5086원에서 4961원으로 낮아진 점과 이전 보고서 발간 시점보다 수주 모멘텀이 둔화됐다는 점에서 투자의견은 중립을 유지한다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr