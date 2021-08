[아시아경제 문혜원 기자] 더본코리아의 롤링파스타는 오는 29일까지 배달 애플리케이션 '쿠팡이츠'로 배달 주문 시 4000원을 할인해준다고 23일 밝혔다.

이날부터 진행되는 이벤트는 1만2000원 이상 배달 주문하는 모든 고객에게 혜택을 제공한다. 프로모션 기간에 한 아이디(ID) 당 매일 1회 혜택을 받을 수 있다. 단 준비된 수량이 소진되면 조기 마감될 수 있다.

롤링파스타의 인기 메뉴는 물론 이번 시즌 신메뉴 '통소시지 토마토 파스타'와 '매운 우삼겹 오일 파스타'까지 집에서 실속 있게 즐길 수 있다.

