경기도 7월 수출액 120억 달러…올 들어 최고치

전년도 같은 기간보다 19.7% 증가

비대면·온라인 방식 수출지원사업 효과 분석

[아시아경제 라영철 기자] 경기도의 7월 수출액이 120억 달러를 달성하면서 올 들어 최고치를 기록했다. 이는 우리나라 전체 수출의 21.7% 수준이자, 전년도 같은 기간보다 19.7% 증가한 수치다.

경기도는 23일 "올해 3월부터 7월까지 5개월 연속 100억 달러를 상회하는 실적을 이어오는 등 어려운 통상 환경에서도 호조세를 보이고 있다"며 이같이 밝혔다.

도에 따르면, 경기도의 3대 시장인 미국·아세안·중국으로의 수출이 전년 동기 대비 각각 52.6%, 19.9%, 11.8% 증가했고, 수출 견인차 역할 품목은 반도체와 자동차로, 각각 24.2%, 15.8%로 두 자리 성장세를 유지하고 있다.

도는 이런 성과에 대해 지난해부터 시행한 비대면·온라인 방식의 다양한 수출지원사업과 해외 지페어(경기우수상품해외전시회) 행사 수출상담 실적, 경기비즈니스센터(GBC)의 해외 시장 개척 마케팅 활동 등의 요인으로 분석했다.

이밖에 바이어 발굴부터 현지 연결 화상상담과 사후 관리 등 '원스톱 종합수출지원'으로 지난 7월까지 325개사, 2700만 달러의 수출 계약을 이루기도 했다.

류광열 경제실장은 "글로벌 주요 시장의 경기회복 추세에 맞춰 비대면 수출지원의 한계 보완 등 다양한 정책지원으로 수출실적을 기록했다"면서 "국가별 맞춤형 지원으로 수출 중소기업의 어려움을 돕겠다"고 말했다.

