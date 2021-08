도봉구, 다중이용시설·소상공인 '안심콜 전화 출입명부 서비스' 개시

지역 내 5700여 개 다중이용시설 및 민간점포 대상 안심콜 서비스 이용 지원, 안심콜 이용 요금은 도봉구가 전액 부담

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 현재 운영 중인 수기출입명부와 전자출입명부를 보완하기 위해 '안심콜 전화 출입명부'를 도입, 지역 내 이용시설 요금을 전액 지원한다.

'안심콜 전화 출입명부'는 볼펜 사용에 따른 위생 문제와 개인정보 노출 우려가 있는 수기출입명부 문제점을 해결, QR 등 전자기기 이용에 어려움이 있는 방문객의 전자출입명부를 대신하는 '전화 걸기를 이용한 출입명부 작성 방식'이다.

도봉구는 지역 내 공공 및 민간 다중이용시설 약 5700개소를 우선 지원대상으로 정해 일괄적으로 서비스 가입을 완료, 이달 내 서비스 정착을 목표로 지난 17일부터 각 사업장별 안심콜 정착을 위한 홍보물 배부를 진행하고 있다.

안심콜 지원의 대상이 되는 민간 다중이용시설을 업종별로 살펴보면 PC방, 노래방, 학원, 교습소, 스터디카페, 실내체육시설, 식당, 카페, 유흥주점, 이·미용업소, 목욕장업 등이 해당한다.

그 밖에 많은 구민이 이용하는 시설에서도 도봉구 재난안전과를 통해 서비스를 이용할 수 있다.

이용법은 간단하다. 다중이용시설 출입 시 전화 후 각 시설별로 부여된 안심번호 4자리 입력하면 방문 등록이 완료된다. 등록된 정보는 4주 후 자동 폐기된다.

이동진 도봉구청장은 “이번 안심콜 전화 출입명부 지원은 명부 수기 작성으로 인한 교차감염을 방지, 정확하고 신속한 역학조사 체계를 구축하는데 그 목적이 있다. 안심콜 이용에 따른 이용요금을 구에서 전액 부담하는 만큼 각 사업장에서 적극적으로 나서 안심콜을 이용해 주시기를 바란다”며 사업주와 구민의 안심콜 이용을 적극 당부했다.

