동신대, 입시박람회 ‘온라인’으로 개최

코로나19 확산에 카카오톡, 온라인, 전화 등 비대면 입시 상담



[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교는 코로나19 위기상황에서 수험생들이 안전하고 편하게 대학 입시 정보를 한눈에 볼 수 있는 '온라인 입시 박람회 홈페이지'를 오픈했다고 22일 밝혔다.

입시 박람회 홈페이지는 수시 모집전형 안내 동영상, 모집 요강, 성적산출, 장학제도, 기숙사 안내, 학교통학버스 등 동신대의 다양한 입시 정보를 한눈에 볼 수 있게 구성됐다.

전체 39개 학과·학부의 홍보동영상은 물론 학과별 특장점, 졸업 후 진로, 모집인원, 전형방법, 전년도 입시 결과 등을 손쉽게 확인할 수 있다.

일반학과 수시 최초 합격자 입학등록금 전액 면제 등 파격적인 장학 혜택을 친절하게 설명한 '동신대 수시 장학금 Q&A', 복수 지원 방법 등이 담긴 '동신대 수시 모집 Q&A', 대학의 미래 비전을 보여주는 '2021 동신대학교 CF'도 동영상으로 만나볼 수 있다.

대학 공식 유튜브, 인스타그램, 블로그 등 다양한 SNS 채널에 올라온 동신대의 최신 소식도 실시간으로 확인할 수 있다.

대학 및 학과 영상 콘텐츠와 입시 정보를 보고 궁금한 사항은 카카오톡, 온라인, 전화 등으로 비대면 입시 상담을 받을 수 있다.

안형순 동신대 입학처장은 "코로나19 확산 상황에서 수험생들에게 보다 정확하고 친절하게 입시 정보를 전달, 자신의 적성에 맞는 학과를 선택하고 미래 진로를 설계할 수 있도록 온라인 입시 박람회를 준비했다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr