꿈을 찾는 청소년 진로고민 그만하소~

28일 오후 4시 시립금천청소년센터 유튜브 라이브 방송...온라인 직업체험, 진로 강사 인터뷰, 청소년 동아리 공연

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 28일 오후 4시 시립금천청소년센터 유튜브(YouTube) 라이브 방송을 통해 2021년 금천청소년 어울림마당 진로축제 ‘진로고민 그만하소~’를 개최한다.

이번 온라인 진로축제는 진로를 고민하는 친구들에게 다양한 꿈을 키울 수 있는 계기를 만들어주기 위해 ‘직업소개 및 체험’, ‘진로 강사 인터뷰’, ‘청소년 동아리 공연’ 등으로 구성됐고, 코로나19 확산 예방을 위해 사전촬영 영상 송출과 라이브 진행 방식으로 계획됐다.

‘로봇 엔지니어’, ‘특성화고등학교 진로 루트’, ‘심리상담사’, ‘안전교육지도자’ 등 다양한 직업을 인터뷰 형식으로 소개, 청소년들이 ‘글라이더 만들기’, ‘연 만들기’, ‘천연 쿨/핫팩 만들기’, ‘수제 초콜릿 만들기’ 등 다양한 활동을 키트를 활용해 체험할 수 있도록 준비했다.

또, 청소년 동아리의 ‘댄스’, ‘치어리딩’, ‘한국무용’ 등 공연을 비롯해 ‘이색 학과 맞추기’, ‘학교 매점에서 파는 간식 이름 맞추기’, ‘지뢰찾기’ 등의 이벤트도 진행된다.

금천구가 주최, 시립금천청소년센터에서 주관하는 ‘금천청소년 어울림마당’은 지역 청소년들의 끼와 재능을 마음껏 발산할 수 있는 구의 대표적인 청소년 축제로, 청소년 기획단이 직접 축제의 전 과정을 준비하고 추진한다. 지난 5월과 7월에 온라인 개막식과 여름축제를 개최, 앞으로 ‘4차산업 축제’, ‘폐막식’이 남아 있다.

유성훈 금천구청장은 “청소년들이 올바른 꿈을 가질 있도록 다양한 체험의 기회를 준비했다”며 “금천의 대표적인 청소년 축제인 어울림마당을 계속해서 온라인으로 개최하게 돼 안타깝지만, 이번 진로축제를 통해 청소년들이 자신의 꿈을 향한 씨앗을 찾는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

자세한 사항은 금천구청 아동청년과 또는 시립금천청소년센터로 문의하면 안내받을 수 있다.

