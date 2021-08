7월 항만 수출입 물동량 14%↑…"車·철강 수출 호조"

해수부 "수출화물 임시보관소 신규공급"



[세종=아시아경제 문채석 기자] 지난달 전국 무역항에서 처리한 항만 물동량이 한 해 전 7월보다 12.9% 증가한 1억3719만t으로 나타났다. 수출입 물동량은 14% 늘었다. 정부는 수출화물 임시보관소를 신규공급하기로 했다.

22일 해양수산부는 친환경차 등 차량과 차량용 부품, 철강제품 수출이 늘어 지난달 수출입 물동량(1억1830만t)이 한 해 전 같은 달(1억380만t)보다 14% 늘었다고 밝혔다. 연안 물동량은 한 해 전(1768만t)보다 6.9% 늘어난 1889만t으로 집계됐다. 유연탄, 시멘트 등에서 물동량이 증가한 영향이다.

전국 무역항에서 처리한 항만 물동량은 모두 1억3719만t으로 지난해 같은 달(1억2148만t)보다 12.9% 늘었다.

지난달 전국 컨테이너 물동량은 258만TEU로 전년 동월(240만TEU)보다 7.2% 늘었다. 1TEU는 20피트 컨테이너 1개를 의미한다. 수출입은 4.7% 증가한 146만TEU로 집계됐다. 수출은 74만TEU로 1.5 늘었다. 특히 주요 교역 상대국인 미국과의 수출입이 31.7% 늘어난 영향이 컸다.

환적은 모두 111만TEU를 처리해 지난해 같은 기간(100만TEU)보다 10.6% 늘었다.

주요 항만별 컨테이너 처리 실적은 부산항이 195만1000TEU로 한 해 전 같은 달보다 10.5% 늘었다. 미국을 상대로 한 수출입이 33.4% 늘어 컨테이너 실적도 좋아졌다. 인천항은 한 해 전 7월보다 4.8% 감소한 28만1000TEU였다. 중국 수출입 물량 감소의 영향이다. 광양항은 18만5000TEU를 처리해 지난해 같은 달보다 4.7% 증가했다.

지난달 전국 비컨테이너 화물 물동량은 모두 9163만t으로 지난해 같은 달(8040만t)보다 14% 늘었다. 주요 항만별로 광양항은 10.1% 증가한 2290만t, 울산항은 4.6% 늘어난 1578만t, 인천항은 32.5% 증가한 937만t, 평택·당진항은 18.1% 늘어난 842만t을 각각 처리했다.

품목별로 원유, 석유정제품, 석유가스 등 유류는 11.6% 증가한 4042만t이 전국 무역항에서 처리됐다. 유연탄은 20% 증가한 1279만t, 광석은 4.9% 늘어난 1178만t, 자동차는 28.4% 증가한 686만t으로 집계됐다.

박영호 해수부 항만물류기획과장은 "수출입 화물 물동량은 늘지만 장치장이 부족해 수출 화주들의 어려움이 증가하고 있는 상황"이라며 "이달 중 북항 우암부두 일대에 1만㎡·1900TEU 규모의 수출화물 임시보관장소를 신규 공급하고, 다음 달엔 신항 서컨 배후단지에 운영 중인 임시보관소를 확장(4만㎡·1400TEU) 예정"이라며 "앞으로도 수출 화주들의 어려움이 악화되지 않도록 터미널 장치율을 지속 점검하고 화물이 적체되지 않도록 만전을 기하겠다"고 말했다.

