원유 생산비 연동제 등 연말 낙농업 중장기 발전방안 마련

'낙농산업 발전위' 운영…논의 속도

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 연말까지 '낙농산업 중장기 발전방안'을 마련해 국산 원유 경쟁력 강화에 나선다.

농림축산식품부는 '낙농산업 발전위원회'를 구성하고 오는 25일 1차 회의를 열기로 했다고 22일 밝혔다. 그간 낙농진흥회에서 생산자·수요자·전문가·소비자 소위원회를 1년간 운영했지만 제도 개선 논의가 없었다고 판단했다.

위원회엔 정부·학계·소비자·생산자·수요자·유관기관 등이 참여한다. 전문가 자문단, 박범수 축산정책국장이 총괄하는 제도개선 실무 추진단도 함꼐 운영한다. 전문가 연구용역도 돌려 연말까지 최종안을 마련할 계획이다.

연말까지 마련할 방안엔 낙농업의 지속가능한 발전과 낙농가의 소득안정을 위해 ▲생산비 연동제 등 가격결정·거래 체계 개편 ▲생산비 절감 ▲연구개발(R&D)·정부예산 지원 등이 담긴다.

농식품부에 따르면 지난해 유제품 소비량은 447만t으로 2001년 304만6000t보다 46.7% 늘었다. 같은 기간 유제품 수입은 65만3000t에서 243만4000t으로 273% 폭증했다. 반면 생산은 2339t에서 2089t으로 10.7% 감소했다. 자급률도 77.3%에서 48.1%로 29.2%포인트나 떨어졌다.

박 국장은 "원유 가격이 소비패턴·수요감소 등과 관계 없이 지속적으로 오르는 구조"라며 "낙농가 입장에서 더 싼 가격에 소비자가 원하는 원유를 생산해도 더 많은 보상을 받을 수 있는 유인이 없는 불합리한 가격결정 체계가 만들어진 상황"이라고 진단했다.

이어 "유제품 소비와 수입이 증가하는 상황에서 우리 낙농산업의 장기적 발전을 위해선 가격결정 체계 개편과 함께 낙농가의 소득안정, 낙농산업의 생산성 향상 및 생산비 절감이 필요하다"며 "이를 위한 근본적 대책을 연말까지 마련하겠다"고 덧붙였다.

