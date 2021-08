[아시아경제 박종일 기자] 조영훈 서울 중구의회 의장(겸 전국시군자치구의회 의장협의회장, 서울시자치구의회 의장협의회장)이 지난 20일 김대중 대통령 서거 12주기를 맞아 현충원을 찾아 추모의 시간을 가졌다.

조영훈 의장은“풀뿌리 민주주의의 정착과 발전에 헌신하신 故 김대중 대통령의 정신을 받들어 지방자치 부활 30주년인 올해가 지방의회 도약의 원년이 될 수 있도록 주민과 함께 더욱 최선을 다하겠다”고 전했다.

