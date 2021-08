서울교통공사노조, 쟁의행위 가결…"교섭 결과 따라 파업돌입 결정"

[아시아경제 송승윤 기자] 서울 지하철을 운영하는 서울교통공사 노동조합이 사측과 협상이 최종 결렬될 경우 총파업에 돌입하기로 했다.

서울교통공사 노조는 이달 16일부터 20일 정오까지 쟁의행위 찬반투표를 진행해 투표 인원 대비 약 80%의 찬성률로 쟁의행위가 가결됐다고 밝혔다.

이에 따라 부산·대구·인천·광주·대전 등 5개 도시철도 노조와 함께 향후 대응 방식과 일정 등을 논의하고 공동 행동에 나선다는 계획이다. 부산지하철노조, 대구지하철노조, 인천교통공사 노조는 전날 투표를 마감해 과반의 찬성으로 쟁의행위를 가결했다.

이들 6개 노조는 무임수송 손실보전을 요구하고 있다. 고질적인 재정난의 원인이 노약자 무임수송에 있다며 코레일(한국철도)과 마찬가지로 정부가 손실금을 보전해줘야 한다는 주장이다.

적자 폭이 가장 큰 서울교통공사의 경우 대규모 구조조정을 놓고 사측이 전체 인력의 10% 감축안과 임금 동결을 제시한 반면 노조는 "노동자에게 피해를 전가하는 일방적인 자구책"이라며 수용 불가 입장을 밝혔다.

6개 노조는 오는 23일 공동 기자회견을 열고 입장을 발표할 전망이다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr