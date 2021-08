[아시아경제 이관주 기자] 경찰청 소속 총경이 성 비위 의혹으로 내부 조사를 받고 있는 것으로 확인됐다.

20일 경찰에 따르면 경찰청은 최근 경찰청 소속 A 총경을 대기발령 조치했다. A 총경은 부하 직원을 성희롱했다는 의혹으로 경찰청 감사관실 조사를 받고 있는것으로 전해졌다.

조사 결과에 따라 범죄 혐의점이 있다면 수사로 전환될 가능성도 있는 것으로 알려졌다.

