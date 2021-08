이재명 “이천 화재 현장 상황 다 체크..국민 안전 문제 왜곡하지 말라”

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당 유력 대권 주자인 이재명 경기도지사는 지난 6월 이천 화재 때 황교익 씨와 '떡볶이 먹방'을 녹화했다는 지적과 관련, "국민 안전 문제를 갖고 왜곡하고 심하게 문제로 삼지 않았으면 좋겠다"고 했다.

이 지사는 20일 서울 여의도 캠프에서 민주당 대선경선 후보자 메타버스 캠프 입주식에 참석한 뒤 기자들과 만나 "현장에 재난본부장이 있고 제가 부지사도 파견하고 현장 상황을 다 체크하고 있었다"면서 이같이 밝혔다. 그는 "그날 밤늦게 경남 일정을 포기하고 새벽에 도착해서 현장 일정을 충분히 했기 때문에 제가 할 수 있는 일은 최선을 다했다고 생각한다"고 말했다.

앞서 한 매체는 이 지사가 쿠팡 물류센터 화재가 있었던 지난 6월 17일 오후 창원 마산합포구 창동 일대 거리와 음식점 등에서 황교익 전 경기관광공사 사장 후보자와 유튜브 채널용 방송 녹화를 진행했다고 보도했다.

이 지사는 전날 JTBC가 보도한 경기도 일자리재단 보은 인사 의혹과 관련된 질문이 나오자 "혹시 JTBC (기자)인가요?"라고 반문한 뒤 "보도에도 나와 있지만 이미 권익위에서 아무런 문제가 없다고 결론을 낸 것을 그런 식으로 문제 삼는 것 자체가 이해가 좀 안 된다"고 말했다.

