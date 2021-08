영암군소방서, 소방차량 진입 곤란 지역 동승자 체험

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암소방서(서장 박학순)는 영암읍 일대 소방차량 진입 곤란 지역 출동로 확보를 위한 동승자 체험 훈련을 했다고 20일 밝혔다.

이번 동승 체험은 영암읍에 거주하는 주민 중 체험을 희망하는 2명의 주민이 직접 참여했으며, 소방차량에 탑승해 화재 출동 등에 발생하는 진입 장애 및 애로사항을 직접 경험했고, 출동 중 어려운 점에 대해 함께 공감하는 시간을 가졌다.

동승체험자는 “소방차량 등 긴급출동 시 소방차 출동로 확보가 재산피해 감소와 인명구조에 얼마나 중요한지를 직접 느끼게 됐다”며 “주변 지인들에게 소방차량의 출동로가 확보되도록 홍보할 생각이다”고 소감을 밝혔다.

영암소방서 관계자는 “긴급차량이 출동에 진입 장애가 발생하면 골든타임을 놓치게 돼 많은 재산피해와 인명피해가 발생하므로, 화재 예방과 신속한 초동대응을 위해서는 영암군민들의 협조가 가장 중요하다”고 전했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr