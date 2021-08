롯데온, 동탄점 오픈 기념 이벤트…“총 1억원 규모 혜택”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 롯데백화점 동탄점 오픈을 맞아 인기 배우와 함께하는 동탄점 스페셜 투어, 동탄점에서 사용 가능한 할인권 등 총 1억원 규모의 혜택을 준비했다고 20일 밝혔다.

동탄점 스페셜 투어 콘텐츠 참가자를 오는 24일까지 모집한다. 롯데온 내 롯데백화점몰에 들어가 동탄점에서 경험해보고 싶은 쇼핑 리스트를 댓글로 달면 참여 가능하다. 신청자 중 1팀에게 스페셜 투어에 참여할 수 있는 기회를 제공하며, 투어 당일 동탄점에서 사용할 수 있는 쇼핑지원금 최대 500만원을 지급한다.

롯데온 애플리케이션(앱)에서는 오는 31일까지 선착순 1만 명에게 동탄점에서 사용 가능한 1만원 쿠폰을 지급한다. 엘포인트 회원이면 누구나 행사 기간 중 아이디당 1회 발급받을 수 있으며, 할인 쿠폰은 동탄점에서 이번 달까지 사용할 수 있다. 또한 동탄점에서 상품을 구매한 고객을 대상으로 구매 인증 이벤트도 진행해 총 2000명에게 엘포인트 최대 2만점을 지급한다.

롯데온은 동탄점을 직접 방문하기 어려운 고객을 위해 700여 종 상품을 최대 77% 할인된 가격에 선보인다. 해외명품부터 화장품, 패션, 가전, 가구 등 다양한 카테고리의 상품을 준비했다.

롯데온 관계자는 “롯데백화점이 7년 만에 선보이는 신규 점포인 동탄점 오픈을 축하하는 의미로 롯데온도 1억원 규모의 이벤트를 준비했다”며 “다양한 이벤트를 통해 동탄점을 알리는데 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

