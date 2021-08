아프간서 '여성 얼굴' 사진에 스프레이… 약속한 '여성 인권'은 어디?

탈레반 "여성 인권 존중하겠다"

다음 주 G7 정상회의서 탈레반 관련 논의

[아시아경제 나예은 기자] 이슬람 무장단체 탈레반이 아프가니스탄(아프간)을 장악하면서 수도인 카불 시내의 미용실에 붙어있던 여성의 얼굴 사진들이 검은색 스프레이로 훼손되는 사건이 발생했다.

AFP통신은 18일(현지시간) "여성의 사진이 그려져 있던 카불의 한 미용실 외부가 스프레이로 심각하게 훼손됐다"고 보도했다.

앞서 탈레반이 아프간을 통치했던 지난 1996~2001년 사이, 여성들은 교육의 기회와 일할 기회 등이 박탈되는 등 사회 활동이 전면 금지됐다. 여성들은 동행하는 남성이 있어야만 집을 나설 수 있었고, 외출할 때는 전신을 가리는 전통복식인 부르카를 착용하지 않으면 처벌받았다.

20년 만에 아프가니스탄을 재장악한 탈레반은 "여성 인권을 존중하겠다"고 말했지만, 이들의 행동으로 미루어 볼 때 여성의 인권이 후퇴할 것이라는 국제사회의 우려가 현실화되고 있다.

여성 인권 억압 사례는 이뿐만이 아니다. 폭스뉴스에 따르면 전날(18일) 아프간 타크하르주 지역에서 부르카 없이 외출했다가 총에 맞은 한 여성이 피투성이가 된 채 숨졌다.

앞서 탈레반 정치국 대변인 수하일 샤힌은 영국 스카이뉴스와의 인터뷰에서 "여성들이 전신을 가리는 부르카를 입을 필요는 없을 것"이라고 말했지만 부르카 미착용 여성이 탈레반의 총에 맞아 숨진 사진이 퍼지면서 국제사회의 비판을 사고 있다.

또 다른 도시에서는 탈레반이 부르카를 입지 않은 채 식료품을 사러 나온 여성을 위협해 다시 집으로 들여보내는 모습이 포착되기도 했다.

한편 이날(19일) 서방 주요국 지도자들과 대화를 마친 보리스 존슨 영국 총리는 "어떤 국가도 카불의 새로운 정권을 섣부르게 인정하는 것은 실수가 될 것이라는 데 동의했다"며 "우리는 말보다는 테러, 범죄 및 마약에 대한 태도, 인도주의적 접근과 소녀들의 교육받을 권리에 대한 선택과 행동으로 탈레반 정권을 판단할 것"이라고 말했다.

바이든 미국 대통령과 존슨 총리는 탈레반과 관련한 전략을 논의하기 위해 주요 7개국(G7) 화상 정상회의를 다음 주에 열기로 결정했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr