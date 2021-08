도로교통공단·경기도일자리재단, 배달노동자 안전 위한 업무협약 체결

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단과 경기도일자리재단은 19일 배달노동자의 안전한 근로환경을 조성하고 바람직한 교통문화 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 배달노동자 안전교육에 필요한 행정 지원, 안전한 교통문화 정착을 위한 인식개선 캠페인 등 홍보·행사에 협력하기로 했다.

도로교통공단은 배달노동자의 교통안전 의식 함양을 위한 교육과정을 구성해 강의 인력을 지원하고, 경기도일자리재단은 교육을 희망하는 배달노동자 모집 및 교육장소 제공을 담당하게 된다.

교육은 배달노동자를 위한 특화 과정으로 준비돼 공단의 기존 벌점감경교육에 이륜차 운전자를 위한 내용을 담고 있으며, 이륜차 운전자 대상 안전교육 강사 양성 교육도 제공한다.

아울러 양 기관은 경기도 내 교통분야 특수면허 취득자나 운전 전문 강사, 중장년층 도내 교통 분야 일자리 창출에도 힘을 모으기로 했다.

김만배 도로교통공단 교육본부장은 "이륜차 교통사고의 증가로 배달종사자의 업무환경은 위험해지고 있는 상태"라며 "두 기관이 역량을 발휘해 배달종사자들의 교통안전 의식 함양과 안전 배달 생태계 조성을 위해 힘을 합치겠다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr