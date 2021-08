'범행 실패하면 폭행 처벌'‥10대 낀 '금은방·뽑기방 전문털이' 일당 덜미

가출 청소년 대상 숙식 제공· 범행 수법 교육

[아시아경제 라영철 기자] 심야에 수도권을 돌며 금은방과 뽑기방에 침입해 금품 등을 훔친 일당이 경찰에 덜미를 잡혔다.

경기 포천경찰서는 "A(22) 씨 등 8명을 절도와 절도 미수 등의 혐의로 검거해 수사 중이다"라고 19일 밝혔다.

A 씨 일당은 지난 4월부터 최근까지 서울과 경기지역 금은방과 뽑기방에 침입해 8회에 걸쳐 200만 원 상당의 금품을 훔친 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과, 피의자들은 인천시 부평구의 동네 선후배 사이로 주범 A 씨는 자신이 운영하는 타투샵에서 가출 청소년들을 포섭해 숙식을 제공하며 절도 수법과 범행 수칙 등을 가르친 것으로 드러났다.

특히 A 씨 등 범행을 교사한 일당 중 일부는 동종 전과가 있고, 청소년들이 범행에 실패하면 폭행까지 일삼은 것으로 전해졌다.

가출 청소년들은 A 씨 등의 지시를 받고 서울 시내와 경기 의정부·연천·포천·김포 등지 금은방과 뽑기방 등 범행 대상을 물색한 뒤 심야에 도구 등을 사용해 범행한 것으로 조사됐다.

이들은 견고한 잠금장치와 도난 경보 시스템이 제대로 작동한 금은방에서는 범행 미수에 그쳤고, 주로 뽑기방에서 현금을 훔쳐 유흥비와 생활비로 쓴 것으로 밝혀졌다.

경찰에서 가출 청소년들은 범행 일체를 자백했으나, 범행을 교사한 주범 A 씨 등 4명은 혐의를 부인하는 것으로 전해졌다.

경찰에 따르면, 법원은 "피의자들이 청소년이고, 도주 우려가 없다"며 구속영장 신청을 기각했다.

경찰은 그러나, 피의자들로부터 확보한 압수물과 휴대전화 디지털 포렌식 작업 등을 통해 여죄 등을 추가 조사한 뒤 이들에 대한 구속영장을 재신청한다는 방침이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr