[아시아경제 송승윤 기자] 고(故) 정주영 현대그룹 명예회장의 옛 자택에 무단 침입한 30대 남성이 경찰에 검거됐다.

19일 경찰에 따르면 서울 종로경찰서는 지난 16일 오전 6시께 종로구 청운동 정 명예회장의 옛 자택에 침입해 관리인을 위협한 혐의(특수주거침입)로 30대 남성 A씨를 불구속 입건해 수사 중이다.

A씨는 정 명예회장 집 뒷산을 통해 자택에 침입해 관리인에게 소리를 지르고 위협한 혐의를 받고 있다. 당시 A씨는 손에 나무로 된 막대기를 들고 있었다. 해당 자택은 관리인 외에 상주 인원이 없던 것으로 전해졌다.

경찰은 관리인으로부터 신고를 받고 현장에 출동해 A씨를 현행범 체포했다. 그는 현대그룹과는 관계가 없고 음주 상태도 아니었던 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 범행 경위와 동기를 조사하고 있다.

