삼성카드는 르노삼성자동차 지분 19.9%의 매각을 추진하고 있지만 매각방식, 대상, 절차 등 구체적으로 결정된 사항이 없다고 19일 공시했다.

이날 일부 언론 매체는 삼성이 르노삼성자동차 지분 정리에 나섰다고 보도한 바 있다.

