SK케미칼은 19일 오후 3시30분 해외 기관투자자를 대상으로 기업설명회를 개최한다고 이날 공시했다.

설명회는 컨퍼런스 콜 방식으로 진행된다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr