BGF리테일, 부산시에 10만㎡ 규모 물류센터 건립

[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일이 오는 2024년 3분기 가동을 목표로 부산시 강서구 국제산업물류도시에 연면적 10만㎡ 규모의 신규 물류센터를 건설한다고 19일 밝혔다. 이는 충청북도 진천에 위치한 기존 BGF리테일 중앙물류센터보다 두 배 가량 더 큰 규모로, 올해부터 2024년까지 총 1782억원을 투자한다.

BGF리테일은 이날 부산시 및 부산·진해경제자유구역청과 부산 강서구 국제산업물류도시에 물류센터를 건립하기 위한 업무협약을 체결했다. 이번 업무협약을 통해 ▲물류센터 건립을 통한 지역 일자리 창출 ▲지역 산업 연계 협력사업 발굴 ▲지역 소상공인과의 상생협력 모델 개발 등 지역 경제 활성화에 기여할 예정이다.

부산 물류센터 건립은 BGF리테일의 역대 가장 큰 투자 규모의 물류 사업으로 정상 가동 시 1000명 이상의 지역 일자리 창출 효과를 기대할 수 있다. 또한 첨단 자동화 설비를 갖춘 부산 물류센터를 활용해 영남권역의 점포 배송 시스템을 효율적으로 재편함과 동시에 현재 몽골, 말레이시아 등 해외에 위치한 점포에 상품을 전달하는 해외수출 전진기지로도 활용할 계획이다.

이건준 BGF리테일 대표는 “우리나라 물류의 중심지 부산에 건립될 첨단 물류센터가 최상의 상품과 서비스를 제공하는 CU의 새로운 경쟁력이자 전세계에 K-편의점을 알리는 글로벌 허브가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 양질의 일자리를 창출하고 지역의 경제 활성화를 촉진할 수 있도록 대대적인 투자를 지속할 것”이라고 말했다.

