창업진흥원, 제조 창업기업과 소통…"기업간 협업 플랫폼 구축"

김용문 창업진흥원장, 경북 구미 기업 방문

경북창조경제혁신센터, 삼성전자와 협업

시제품 양산·안정적 파트너십 구축에 도움

[아시아경제 김보경 기자] 창업진흥원은 18일 경북 구미의 전자제품 생산 전문기업 제이테크놀로지를 방문해 제조 창업기업이 겪는 어려움을 해소하기 위한 간담회를 가졌다.

이번 방문은 제조 창업기업의 애로사항 중 하나인 시제품 양산 관련 문제를 해소하기 위해 마련됐다. 경북창조경제혁신센터가 중소기업과 협업해 문제를 극복하고 있는 우수 현장 사례를 듣고, 이를 전국으로 확산하자는 취지다.

경북센터는 센터 설립 직후부터 센터 파트너기업인 삼성전자와 협업 체계를 구축해 제조 창업기업 지원 플랫폼 구축을 위해 노력하고 있다.

센터는 지난해부터 제조 전문 중소기업인 제이테크놀러지, 윤일정밀과 파트너 기업 협약을 체결 후 제조 창업기업의 제품 양산을 지원하고 있다. 이번 현장 방문을 통해 금형회사와 양산업체를 연계한 경북센터의 소싱 디렉터(Sourcing Director) 사례를 살펴봤다.

소싱 디렉터는 창업기업이 외주 생산업체와 거래 시 도움을 구할 수 있는 제도를 말한다. 창업기업의 구매팀 역할을 맡아 외주 생산 관련 견적 검수, 공동구매 제안, 외주 관리 등을 지원한다.

김주진 제이테크놀로지 대표는 "지역 중소기업뿐만 아니라 제조 창업기업이 시제품을 양산하는데 있어 안정적인 파트너를 찾는 것이 쉽지 않다"며 "지역별로 금형, 양산을 도와줄 수 있는 체계가 마련되면 좋겠다"고 말했다.

김용문 창업진흥원장은 "제조 창업기업이 양산 단계에서 최적의 외주 생산업체와 협업할 수 있는 온라인 종합 플랫폼 구축을 구상하고 있다"면서 "앞으로도 지속적인 현장 방문 등을 통해 지역의 소리에 더욱 밀접하게 다가가는 소통의 기회를 확대해나갈 계획"이라고 밝혔다.

