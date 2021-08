도봉구, 2021년 제2회 추가경정예산안 512억 원 편성

코로나19 대응, 지역 경제 활성화, 도시 기반 시설 정비 등 3대 분야 집중 투자 ▲코로나 상생 국민지원금, 학교 방역 인력 배치, 격리자 생활비 지원 등 감염병 확산 방지 ▲지역 경제 활성화 위한 지역화폐 발행, 일자리 창출 사업 적극 지원 ▲교육·문화·체육 인프라 및 주민 안전 위한 도시 기반 시설 확충 예산 마련

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 코로나19 극복과 지역경제 활성화를 위해 총 512억 원 규모의 추가경정예산안을 구의회에 제출했다.

이번 추경의 재원은 2020년 결산에 따른 순세계잉여금 및 지방세·세외수입 증가분, 국·시비 보조금과 축제·행사성 경비, 국내외 여비 등 집행 부진 사업 세출 조정을 통해 마련됐다.

2021년 도봉구 제2회 추가경정예산안의 주요 편성 방향은 ▲코로나 확산방지 및 취약계층 지원 ▲지역경제 활성화 ▲지속성장을 위한 도시기반 시설 확충 등이다.

코로나 확산방지 및 취약계층 지원을 위해서는 총 104억 원을 편성했다. 정부 2차 추경에 따른 코로나19 상생 국민지원금 신속 지급을 위한 구비 부담분과 격리자 생활지원비 지원, 학교 방역인력 지원 사업 등이 포함된다.

공공일자리 창출 및 지역 경제 활성화를 위해서는 총 8억7000만 원을 반영했다. 공공근로 운영 및 어르신 일자리 창출, 지역화폐 발행, 의류제조업체 소공인 지원, 도봉형 민간주도 배달앱 지원 등을 위해서다.

교육·문화·체육 인프라 및 주민 안전을 위한 도시 기반 시설 확충에는 287억 원을 편성했다. 먼저 쌍문동 다목적체육센터 건립, 방학3동 구립 한옥도서관 건립, 도봉형 초등방과후지원센터 설치 등 교육·문화·체육 인프라에 총 104억 원을 투입, 도시공원 유지관리, 중랑천 산책로 조명 설치, 도로 및 하천 시설물 유지 관리, 방범용 CCTV 설치 등 주민안전 시설 확충에는 총 183억 원을 투입한다.

이 밖에도 구는 코로나19로 휴관 중인 지역내 도서관, 구민회관, 노인복지시설 개보수 및 야외 체육시설물 정비에 18억 원을 배정해 보다 안전하고 쾌적한 재개관을 대비했다.

이동진 도봉구청장은 “코로나 장기화에 따른 방역강화, 지역 경제 활성화, 도시 기반 시설 확충에 중점을 두고 예산을 편성했다. 예산안이 확정되면 신속한 집행을 통해 주민들의 어려움을 조금이라도 덜 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

도봉구가 제출한 2회 추가경정예산안은 이달 20일부터 도봉구의회 심의·의결을 거쳐 8월 27일 최종 확정될 예정이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr