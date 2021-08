경기교육청, 공사관리·물품계약 담당자 '청렴교육'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 공사 관리와 물품 계약 분야 청렴도 향상을 위해 20일 업무담당자를 대상으로 비대면 맞춤형 청렴교육을 진행한다.

경기교육청은 올해 청렴도 향상을 위한 주요 업무 분야로 공사 관리와 물품 계약 분야를 선정, 집중 관리와 업무를 개선하기 위해 해당 업무담당자를 대상으로 청렴교육을 마련했다고 설명했다.

교육은 업무담당자 500여명을 대상으로 정승호 청렴교육 전문강사가 청탁금지법과 공무원행동강령, 공직자 이해충돌방지법을 안내한다.

박상열 경기교육청 반부패청렴담당 서기관은 "경기도교육청은 경기교육의 기본가치인 청렴 실현을 위해 다양한 청렴정책을 추진하고 있다"면서 "이번 교육은 업무담당자의 청렴이 우리 사회에서 국민에게 신뢰받을 수 있는 가장 중요한 가치임을 다시 한번 상기시킬 것으로 기대하며, 앞으로도 직원들을 대상으로 청렴교육을 계속 추진하겠다"고 밝혔다.

